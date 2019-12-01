Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 15 человек. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«По уточненным данным ВЦНК «Защита», в результате ДТП погибли 15 человек. 18 человек пострадали», — сказал агентству «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье на 60-м км автодороги Могойтуй–Сретинск–Олочи. Водитель автобуса на маршруте Сретинск–Чита перевозил 43 пассажира. По предварительным данным, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.

Сейчас на месте трагедии работают пять бригад скорой помощи, сотрудники полиции и ГИБДД. К месту трагедии вылетел вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.

Ранее сообщалось о 10 погибших и пяти пострадавших.