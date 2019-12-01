В ГИБДД подтвердили гибель 10 человек в ДТП с автобусом в Забайкалье. По данным Госавтоинспекции, причиной происшествия стало лопнувшее колесо автобуса, сообщает ТАСС.

«В результате ДТП, по предварительным данным, 10 пассажиров автобуса Kia Granbird погибли, еще пять доставлены в больницу», — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД.

Отмечается, что автобус слетел с трассы недалеко от станции «Куэнга» в Сретенском районе Забайкальского края. По предварительным данным, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Как сообщают журналисты, сейчас на месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, сотрудники полиции и ГИБДД. Также к месту трагедии вылетел вертолет регионального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в салоне находились только граждане РФ — иностранцев не было. Автобус принадлежал местной туристической фирме. По предварительной информации, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.