Семь человек тяжело пострадали в слетевшем с трассы автобусе в Забайкалье

Семь человек, по предварительным данным, серьезно пострадали после того, как автобус слетел с трассы недалеко от станции «Куэнга» в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщили журналистам в краевом минздраве в воскресенье, 1 декабря.

«По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работает пять бригад скорой помощи», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

По предварительной информации, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.

Как уточняет источник «Интерфакса», автобус направлялся из Сретенска в Читу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

«Все пассажиры автобуса — граждане РФ, иностранцев среди пассажиров не было», — сказал источник агентства.

Отмечается, что автобус принадлежит местной турфирме.

Ранее сообщалось, что в автобусе находились 18 человек.

22 ноября в Омске иномарка столкнулась с автобусом. Пострадал один человек.