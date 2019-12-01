СМИ сообщили о падении автобуса с пассажирами с моста в Забайкалье

Автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 1 декабря.

По предварительным данным, в автобусе находились 18 человек.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Информация об инциденте и пострадавших уточняется.

22 ноября в Омске иномарка столкнулась с автобусом. Пострадал один человек.

16 ноября ДТП с участием рейсового автобуса произошла в Оренбурге. В аварии пострадали девять человек.

29 октября четверо пассажиров микроавтобуса стали жертвами ДТП. Авария произошла в Архангельской области.