Три человека стали жертвами ДТП в Ханты-Мансийском округе

В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России по региону.

По предварительным данным, автоцистерна «КамАЗ» и автомобиль Nissan Terrano столкнулись из-за того, что водитель иномарки допустил занос на дороге с последующим выездом на встречную полосу.

Жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и два его пассажира.

В сентябре в ХМАО в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист.