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На Кубани в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

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Фото: vk.com/UsedCars.ru|автоновости
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ДТП в Абинском районе Краснодарского края унесло жизни четырех человек. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Грузовик Scania и два легковых автомобиля Chevrolet и Renault столкнулись на трассе недалеко от станицы Холмской.

Большегруз раздавил Chevrolet, четыре человека, которые находились в легковушке, погибли.

После аварии на место происшествия прибыли спасатели, которые начали доставать тела с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельства аварии уточняются.

5 октября сообщалось, что в Краснодарском крае вахтовый автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли два человека.

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