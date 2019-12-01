На Кубани в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

ДТП в Абинском районе Краснодарского края унесло жизни четырех человек. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Грузовик Scania и два легковых автомобиля Chevrolet и Renault столкнулись на трассе недалеко от станицы Холмской.

Большегруз раздавил Chevrolet, четыре человека, которые находились в легковушке, погибли.

После аварии на место происшествия прибыли спасатели, которые начали доставать тела с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельства аварии уточняются.

5 октября сообщалось, что в Краснодарском крае вахтовый автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли два человека.