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Вертолет вылетел на место ДТП с автобусом в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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На место аварии в Забайкалье отправился вертолет регионального центра медицины катастроф. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в воскресенье, 1 декабря.

«В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус слетел с трассы недалеко от станции «Куэнга» в Сретенском районе Забайкальского края. На месте уже работают пять бригад скорой помощи. Помимо этого, туда отправился сотрудник ДПС. Сейчас устанавливаются все причины аварии.

По предварительным данным, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о 10 погибших в этой аварии. Позже информацию подтвердили в ГИБДД.

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