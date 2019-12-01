Вертолет вылетел на место ДТП с автобусом в Забайкалье

На место аварии в Забайкалье отправился вертолет регионального центра медицины катастроф. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в воскресенье, 1 декабря.

«В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус слетел с трассы недалеко от станции «Куэнга» в Сретенском районе Забайкальского края. На месте уже работают пять бригад скорой помощи. Помимо этого, туда отправился сотрудник ДПС. Сейчас устанавливаются все причины аварии.

По предварительным данным, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о 10 погибших в этой аварии. Позже информацию подтвердили в ГИБДД.