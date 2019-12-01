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Власти уточнили данные о числе пассажиров рухнувшего в Забайкалье автобуса

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Фото: РИА Новости
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Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что в рейсовом автобусе, который упал с моста на замерзшую реку Куэнгу, находился 41 человек.

«В автобусе находился 41 человек — водитель и 40 пассажиров. Погибли 19 человек», — цитирует Закурдаева ТАСС в воскресенье, 1 декабря.

Он отметил, что всего в ДТП пострадали 22 человека, при этом четверо из них самостоятельно покинули место происшествия.

«18 человек направили в больницы», — добавил глава района.

При этом в пресс-службе губернатора Забайкальского края сообщили о 19 погибших и 21 пострадавшем.

Ранее в МЧС России сообщали, что в автобусе находились 44 человека — 43 пассажира и водитель. Отмечалось, что в числе погибших двое детей.

Авария произошла около 15:00 (9:00 мск) 1 декабря. По данным следствия, автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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