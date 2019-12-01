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Ространснадзор проверит владельца рухнувшего в Забайкалье автобуса

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Фото: официальный портал Забайкальского края
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Ространснадзор проверит перевозчика, автобус которого упал с моста в Забайкальском крае. Об этом 1 декабря говорится на сайте транспортной инспекции.

«На место аварии вылетел руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев, руководство территориального отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю», — добавляется в сообщении ведомства.

По предварительным данным, транспортное средство принадлежит местной турфирме и выполняло туристический маршрут.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находились 44 человека.

По последним данным МЧС, погибли 19 человек, в том числе двое детей и водитель. Еще 22 человека пострадали, 14 из них госпитализированы. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди потерпевших есть беременная женщина в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК), материалы о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) будут переданы из полиции в СК. На место выехали сотрудники центрального аппарата МВД.

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