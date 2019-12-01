Бастрыкин поручил провести следствие по ДТП в Забайкалье в кратчайшие сроки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в сжатые сроки расследовать гибель пассажиров автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае, сообщает в воскресенье, 1 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлекших трагические последствия», — сказала Петренко.

Она добавила, что глава СК поручил провести необходимые действия как можно быстрее, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности. Бастрыкин также потребовал оценить техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации и предрейсового обслуживания.

Кроме того, поручено изъять у полиции материалы по факту ДТП для дальнейшего всестороннего и полноценного расследования дела следователями СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг.

1 декабря около 15:00 по местному времени (9:00 мск) в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в результате аварии погибли 19 человек, из них двое детей. Водитель также погиб. Еще 21 пассажир пострадал. Всего в автобусе находились 44 человека. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.