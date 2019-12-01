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Спасатели поставили на колеса упавший с моста автобус в Забайкалье

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Спасатели поставили на колеса автобус, рухнувший с моста в Забайкалье. При падении машина перевернулась и приземлилась на крышу, корпус сильно деформировался. Об этом 1 декабря сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Автобус поставили на колеса. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства агентству «Интерфакс».

Авария произошла около 15:00 (9:00 мск) 1 декабря. По данным следствия, автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.

В салоне автобуса находились 43 пассажира и водитель. По последним данным регионального УМВД, погибли 19 человек, среди жертв инцидента могут быть двое детей, а также водитель транспортного средства. ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает о 21 пострадавшем.

К настоящему моменту в больницу доставлены четверо пострадавших, среди них есть беременная женщина, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, автобус принадлежит местной туристической фирме. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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