Автомобиль врезался в автобус на северо-востоке Москвы

Легковой автомобиль протаранил рейсовый автобус в Москве, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, в воскресенье, 1 декабря.

«Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работает полиция.

22 ноября в Омске иномарка столкнулась с автобусом. Пострадал один человек.

16 ноября ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Оренбурге. В аварии пострадали девять человек.

29 октября четверо пассажиров микроавтобуса стали жертвами ДТП. Авария произошла в Архангельской области.