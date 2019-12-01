Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19 человек

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 19 человек. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

«Пострадали не менее пяти», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, среди погибших двое детей. По данным «Интерфакса», в результате ДТП погибли 20 человек.

Авария произошла около 15:00 по местному времени (9:00 мск). По данным СУ СК РФ по Забайкальскому краю, автобус Kia Granbird, выполнявший рейс по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. На момент ДТП в салоне автобуса находились 43 пассажира и водитель.

Прежде сообщалось о 10 погибших и пяти пострадавших. Помимо этого, фигурировала информация, что автобус принадлежит местной туристической фирме. Было возбуждено уголовное дело.