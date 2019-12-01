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В МЧС подтвердили гибель 15 человек в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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В МЧС России подтвердили гибель 15 человек в автобусе, упавшем с моста в Забайкальском крае. По данным спасателей, всего в транспортном средстве находились 44 человека.

«Из 44 человек, находившихся в попавшем в ДТП автобусе в Забайкалье, 15 погибли и 18 пострадали», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в воскресенье, 1 декабря.

Ранее о 15 погибших сообщали журналисты со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным перевозчика, рейсовый автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

«Мы организовываем перевозки по данному направлению (Сретенск–Чита. — Ред.), но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту», — рассказал ТАСС индивидуальный предприниматель Сергей Пнев.

Он отметил, что сейчас направляется на место ДТП.

Авария произошла около 15:00 по местному времени (9:00 мск). По данным СУ СК РФ по Забайкальскому краю, автобус Kia Granbird, выполнявший рейс по маршруту «Чита-Сретенск», упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. Прежде сообщалось о 10 погибших и пяти пострадавших. Помимо этого, фигурировала информация, что автобус принадлежит местной туристической фирме.

Было возбуждено уголовное дело.

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