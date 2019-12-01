Аварийно-спасательные работы на месте падения автобуса в Забайкалье завершены

Аварийно-спасательные работы на месте падения автобуса с моста в Забайкальском крае завершены. Об этом 1 декабря сообщили в МЧС агентству ТАСС.

В салоне транспортного средства находились 44 человека. По данным ведомства, погибли 19 человек, в том числе двое детей и водитель. Еще 22 человека пострадали, 14 из них госпитализированы. Трое потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее врачи сообщили, что в больницу поступила беременная женщина, ее состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия выехали сотрудники центрального аппарата МВД во главе с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилом Черниковым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ДТП произошло около 15:00 (9:00 мск) 1 декабря. По данным следствия, автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. По предварительным данным, транспортное средство выполняло туристический маршрут и принадлежит местной турфирме.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил передать из полиции в СК материалы о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ)