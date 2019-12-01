Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске

В Благовещенске машина влетела в толпу стоящих на остановке людей. Пострадали женщина и ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в воскресенье, 1 декабря.

Авария произошла на улице Тенистой в районе дома № 125. Находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, и машина наехала на двух пешеходов, которые ждали общественный транспорт на остановке.

В результате ДТП пострадали женщина и 12-летний мальчик. Они были доставлены в больницу и позднее отпущены домой.

Накануне, 29 ноября, житель Нефтекамска сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге. В результате аварии три девочки были госпитализированы.