Прямой эфир

Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске

0
Фото: Instagram/dps_bl.kontrol
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Благовещенске машина влетела в толпу стоящих на остановке людей. Пострадали женщина и ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в воскресенье, 1 декабря.

Авария произошла на улице Тенистой в районе дома № 125. Находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, и машина наехала на двух пешеходов, которые ждали общественный транспорт на остановке.

В результате ДТП пострадали женщина и 12-летний мальчик. Они были доставлены в больницу и позднее отпущены домой.

Накануне, 29 ноября, житель Нефтекамска сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге. В результате аварии три девочки были госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека стали жертвами ДТП в Ханты-Мансийском округе
Три человека погибли в крупном ДТП в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019