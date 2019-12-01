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В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае

В России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Забайкальского края
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В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае
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2019-12-01 15:16:24
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Дело о крупном ДТП с 19 погибшими в Забайкальском крае передано в Следственный комитет. Трагедия произошла 1 декабря недалеко от города Сретенска — с моста упал рейсовый автобус с 40 пассажирами. По некоторым данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса, но точная причина аварии пока не называется. Владелец автобуса — индивидуальный предприниматель, его ждут проверки Ространснадзора и прокуратуры. Это происшествие лишний раз доказывает, что в России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками — в частности, вернуть техосмотр автобусов ГИБДД и увеличить штрафы для ИП, заявили «Известиям» в общественном совете при Минтрансе.

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Колесо трагедии

Автобус Kia Granbird, выполнявший рейс Сретенск–Чита, упал с моста — с высоты 9–12 м — на лед реки Куэнга и перевернулся. В момент аварии в салоне находились 40 пассажиров. По последним данным, 19 человек погибли, в том числе водитель автобуса. Операция по спасению пассажиров была завершена в воскресенье около 13:30 мск. В региональном МЧС «Известиям» сообщили, что все пострадавшие извлечены из салона и отправлены в больницы близлежащих городов.

— 19 человек доставлены в центральные районные больницы Шилки, Нерчинска и Сретенска, — сказал «Известиям» начальник пресс-службы управления МЧС России по Забайкальскому краю Антон Коренев.

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Фото: ТАСС/Минздрав РФ

Среди пострадавших — один ребенок, добавила в беседе с «Известиями» руководитель отдела по взаимодействию со СМИ минздрава Забайкальского края Инга Николаева.

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Сейчас решается вопрос о назначении компенсации пострадавшим и семьям погибших, пояснила «Известиям» пресс-секретарь главы Забайкальского края Елена Назарова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

— Председатель Следственного комитета поручил изъять материалы дела по ДТП из органов внутренних дел для приобщения к нашему делу. Только мы будем расследовать этот инцидент, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Забайкальского края

По некоторым данным, у автобуса во время движения лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Однако эта версия пока не нашла официального подтверждения. Следователям нужно время на выяснение причин произошедшего, подчеркнул Егор Марков.

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В правительстве Забайкальского края «Известиям» сказали, что владелец автобуса — индивидуальный предприниматель. По данным СМИ, это 33-летний житель Читы Сергей Пнев. Он заявил журналистам, что автобусом управлял опытный водитель, машина регулярно проходила техосмотр, имелась лицензия на перевозки.

По данным СПАРК, последний раз Ространснадзор проверял ИП в сентябре этого года. Нарушений выявлено не было.

Недостаточно строго

В Ространснадзоре уже заявили, что проведут проверку перевозчика. Также этим ДТП занялась прокуратура Забайкальского края. Надзорное ведомство проверит не только перевозчика, но и органы власти, отвечающие «за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющие мостом, с которого произошло падение автобуса».

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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Не исключено, что к беде привела трагическая случайность, однако в целом ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами в последние годы вызывает тревогу, рассказала «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре.

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— Конечно, каждое происшествие — это совокупность факторов, — отметила эксперт. — Но если посмотреть статистику Госавтоинспекции, то видно, что значительное число ДТП происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств. В последние три года и мы, и Госавтоинспекция настаивали на том, чтобы уравнять в ответственности физических и юридических лиц, в собственности которых находятся автобусы. Сегодня штрафы, которые платят юрлица за негодное состояние транспортных средств, на порядок выше, чем те, которые назначают частникам.

Например, за выпуск на линию транспортного средства без техосмотра юрлицам, согласно КоАПу, грозит штраф 50 тыс. рублей, ответственным должностным лицам — 500 рублей.

В отрасли есть и другая проблема, напрямую влияющая на безопасность перевозок, добавила Наталья Агре. Недавно обсуждался вопрос о том, чтобы вернуть хотя бы техосмотр автобусов в ведение ГИБДД. Сейчас ТО проводят частные компании — операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков. Автобусы должны проходить эту процедуру один раз в шесть месяцев. Оператор заполняет диагностическую карту, в которой содержатся сведения о том, соответствует ли транспортное средство требованиям безопасности.

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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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— По нынешним правилам пассажирский коммерческий транспорт не проверяют достаточно строго и тщательно, — считает Наталья Агре.

Выводы о причинах конкретного ДТП пока делать рано, но наводить порядок в коммерческих перевозках, безусловно, необходимо, считает бывший глава ГИБДД Владимир Федоров. Он также согласен, что с частных владельцев автобусов спрашивать надо строже — существует схема, при которой ТС покупают якобы для того, чтобы возить семью, а в итоге зарабатывают, не будучи обремененными строгим контролем. Сейчас, в предновогодние дни, водителям надо быть особенно внимательными, а ГАИ следует строже относиться к соблюдению ПДД, считает Владимир Федоров.

Справка «Известий»

Крупные ДТП с участием автобусов в 2019 году

— 24 ноября на автодороге Оренбург–Акбулак фура столкнулась с микроавтобусом, и он вылетел на встречную полосу движения. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, трое пострадали. В автобусе ехали граждане СНГ.

— 26 октября в Алтайском крае на федеральной трассе А-322 столкнулись минивэн Nissan и частный микроавтобус Fiat Ducato, который вез фольклорную группу «Сударушки». Погибли восемь человек, в том числе ребенок, пострадали пятеро.

— 14 сентября в Ярославской области около деревни Заячий Холм произошло лобовое столкновение автобуса «ПАЗ» с грузовиком, который выехал на встречку. В аварии погибли девять человек, 28 пострадали.

— 17 августа в Перми автобус с 59 пассажирами въехал в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали более 30 человек, в том числе дети.

— 7 августа на автодороге Новороссийск — Керченский пролив столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai ведомственного санатория Федеральной налоговой службы. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка. Еще один ребенок умер позже в больнице. 44 человека были госпитализированы.

— 6 августа на трассе М-5 «Урал» микроавтобус Mercedes-Benz Vito выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь попали в больницу. В автобусе ехали граждане Таджикистана.

— 2 августа на автодороге Астрахань–Элиста–Ставрополь водитель автобуса Sunlong также выехал на встречную полосу. Произошло ДТП с грузовиком Renault. Погибли пять человек, 19 пострадали.

— 14 июля в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус с 39 туристами из Татарстана. Погибли шесть человек, более 20 были доставлены в медучреждения.

— 15 июня на автодороге Воронеж–Луганск столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. В ДТП погибли восемь человек. Спаслась только десятилетняя девочка.

— 4 апреля в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шестеро погибли, двое пострадали.

— 19 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись «КамАЗ», пассажирский микроавтобус и иномарка. Погибли шесть человек, 13 попали в больницы.

— 8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус с шахтерами упал с высоты более 40 м. В результате шестеро погибли, 16 пострадали.

— 3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для участия в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, в том числе трое детей. Пострадали 35 человек.

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