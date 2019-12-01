В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае

Дело о крупном ДТП с 19 погибшими в Забайкальском крае передано в Следственный комитет. Трагедия произошла 1 декабря недалеко от города Сретенска — с моста упал рейсовый автобус с 40 пассажирами . По некоторым данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса, но точная причина аварии пока не называется. Владелец автобуса — индивидуальный предприниматель, его ждут проверки Ространснадзора и прокуратуры. Это происшествие лишний раз доказывает, что в России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками — в частности, вернуть техосмотр автобусов ГИБДД и увеличить штрафы для ИП , заявили «Известиям» в общественном совете при Минтрансе.

Колесо трагедии

Автобус Kia Granbird, выполнявший рейс Сретенск–Чита, упал с моста — с высоты 9–12 м — на лед реки Куэнга и перевернулся . В момент аварии в салоне находились 40 пассажиров. По последним данным, 19 человек погибли, в том числе водитель автобуса . Операция по спасению пассажиров была завершена в воскресенье около 13:30 мск. В региональном МЧС «Известиям» сообщили, что все пострадавшие извлечены из салона и отправлены в больницы близлежащих городов.

— 19 человек доставлены в центральные районные больницы Шилки, Нерчинска и Сретенска, — сказал «Известиям» начальник пресс-службы управления МЧС России по Забайкальскому краю Антон Коренев.

Фото: ТАСС/Минздрав РФ

Среди пострадавших — один ребенок, добавила в беседе с «Известиями» руководитель отдела по взаимодействию со СМИ минздрава Забайкальского края Инга Николаева.

Сейчас решается вопрос о назначении компенсации пострадавшим и семьям погибших, пояснила «Известиям» пресс-секретарь главы Забайкальского края Елена Назарова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

— Председатель Следственного комитета поручил изъять материалы дела по ДТП из органов внутренних дел для приобщения к нашему делу. Только мы будем расследовать этот инцидент, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Автобус_3 Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Забайкальского края

По некоторым данным, у автобуса во время движения лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Однако эта версия пока не нашла официального подтверждения. Следователям нужно время на выяснение причин произошедшего, подчеркнул Егор Марков.

В правительстве Забайкальского края «Известиям» сказали, что владелец автобуса — индивидуальный предприниматель. По данным СМИ, это 33-летний житель Читы Сергей Пнев. Он заявил журналистам, что автобусом управлял опытный водитель, машина регулярно проходила техосмотр, имелась лицензия на перевозки.

По данным СПАРК, последний раз Ространснадзор проверял ИП в сентябре этого года. Нарушений выявлено не было.

Недостаточно строго

В Ространснадзоре уже заявили, что проведут проверку перевозчика. Также этим ДТП занялась прокуратура Забайкальского края. Надзорное ведомство проверит не только перевозчика, но и органы власти, отвечающие «за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющие мостом, с которого произошло падение автобуса».

Автобус_1 Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Не исключено, что к беде привела трагическая случайность, однако в целом ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами в последние годы вызывает тревогу, рассказала «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре.

— Конечно, каждое происшествие — это совокупность факторов, — отметила эксперт. — Но если посмотреть статистику Госавтоинспекции, то видно, что значительное число ДТП происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств. В последние три года и мы, и Госавтоинспекция настаивали на том, чтобы уравнять в ответственности физических и юридических лиц, в собственности которых находятся автобусы. Сегодня штрафы, которые платят юрлица за негодное состояние транспортных средств, на порядок выше, чем те, которые назначают частникам.

Например, за выпуск на линию транспортного средства без техосмотра юрлицам, согласно КоАПу, грозит штраф 50 тыс. рублей, ответственным должностным лицам — 500 рублей.

В отрасли есть и другая проблема, напрямую влияющая на безопасность перевозок, добавила Наталья Агре. Недавно обсуждался вопрос о том, чтобы вернуть хотя бы техосмотр автобусов в ведение ГИБДД. Сейчас ТО проводят частные компании — операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков. Автобусы должны проходить эту процедуру один раз в шесть месяцев. Оператор заполняет диагностическую карту, в которой содержатся сведения о том, соответствует ли транспортное средство требованиям безопасности.

Автобус_2 Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

— По нынешним правилам пассажирский коммерческий транспорт не проверяют достаточно строго и тщательно, — считает Наталья Агре.

Выводы о причинах конкретного ДТП пока делать рано, но наводить порядок в коммерческих перевозках, безусловно, необходимо, считает бывший глава ГИБДД Владимир Федоров. Он также согласен, что с частных владельцев автобусов спрашивать надо строже — существует схема, при которой ТС покупают якобы для того, чтобы возить семью, а в итоге зарабатывают, не будучи обремененными строгим контролем. Сейчас, в предновогодние дни, водителям надо быть особенно внимательными, а ГАИ следует строже относиться к соблюдению ПДД, считает Владимир Федоров.