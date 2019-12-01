ДТП в Забайкалье: что известно

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус упал с моста через реку Куэнгу в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. По последним данным, авария унесла жизни 19 человек.

Первые сообщения

ДТП произошло около 15:00 по местному времени (9:00 мск), когда транспортное средство направлялось из Читы в Сретенск. Изначально предполагалось, что в салоне было 18 человек. Позже в краевом Минздраве уточнили данные: всего в салоне находились 43 пассажира и водитель.

Все они являются гражданами РФ, а автобус выполнял туристический маршрут.

После поступившего сообщения на место ДТП отправились сотрудники ДПС, пять бригад скорой помощи и вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады были хирург, нейрохирург, анестезиологи и травматолог.

Погибшие и пострадавшие

Через некоторое время стали появляться сообщения о пострадавших и погибших. Изначально в ГИБДД говорили о 10 жертвах, позднее в УВМД по Забайкальскому краю заявили о 19 погибших. По данным СМИ, среди них могут быть двое детей. По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель автобуса скончался.

К 13:00 мск известно о 22 пострадавших, среди них есть беременная женщина, которая находится в состоянии средней степени тяжести. Ее осматривают врачи. Еще двое пострадавших, по словам врачей, находятся в удовлетворительном состоянии. Также один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции.

Расследование причин аварии

По данным Госавтоинспекции, причиной происшествия стало лопнувшее колесо автобуса. По факту ДТП Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал провести следственные мероприятия в «предельно сжатые сроки». Также он поручил изъять из полиции материалы дела о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) и передать их в СК.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.