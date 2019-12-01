Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с аварией в Забайкалье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Забайкальского края Александру Осипову в связи с падением рейсового автобуса с моста в Сретенском районе края, в результате которого погибли 19 человек.

«С глубокой скорбью воспринял известие о дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае, повлекшем гибель людей», — сказано в обращении, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Глава РПЦ также выразил надежду на то, что власти края окажут поддержку всем пострадавшим в трагедии и семьям погибших.

Кроме того, патриарх обратился к митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию с надеждой на то, что священнослужители возглавляемой им митрополии «окажут необходимую и прежде всего пастырскую помощь всем в ней нуждающимся».

«Разделяя боль тяжелой утраты с семьями погибших, молюсь Милосердному Богу о упокоении душ усопших в селениях небесных, о даровании утешения всем скорбящим и скорейшем выздоровлении раненых», — сказал предстоятель.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек, из них 19, в том числе водитель, погибли. Пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 18 из них. По предварительной версии, причиной ДТП стала лопнувшая шина.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК).

Сообщается, что в базе данных СПАРК зафиксировано, что владелец автобуса имел ряд нарушений.