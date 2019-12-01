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Губернатор заявил об исправности документов упавшего в реку автобуса

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Документы автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкальского края, соответствовали всем требованиям, а сама машина регулярно использовалась для перевозки людей. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов в воскресенье, 1 декабря.

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«Это постоянно использовавшийся для пассажирских перевозок автобус. Все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке», — цитирует Осипова ТАСС. Он отметил, что финальную оценку причин аварии даст следствие.

Помимо этого Осипов добавил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.

Ранее сообщилось, что владелец фирмы, которой принадлежал автобус, имел ряд нарушений, которые выявили в ходе трех проверок в 2019 году. В частности, за перевозчиком наблюдались нарушения графика работы водителей, а автобусы фирмы неоднократно отклонялись от маршрута.

1 декабря автобус Сретенск–Чита упал с моста в 60 км от Сретенска. По предварительной версии, причиной ДТП стала лопнувшая шина. В машине ехали 40 пассажиров и водитель. В результате инцидента погибли 19 человек, еще 22 получили травмы разной степени тяжести.

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