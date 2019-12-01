У владельца попавшего в ДТП автобуса в Забайкалье нашли нарушения

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, упавший с моста на лед реки Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты базы данных СПАРК в воскресенье, 1 декабря.

В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута, пишет «Газета.ру». Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Пнева нарушения графика смены водителей.

По результатам трех проверок управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта так и не вынесло окончательного решения в отношении фирмы.

Рейсовый автобус Сретенск–Чита упал с моста в 60 км от Сретенска в 15:00 по местному времени (9:00 мск) 1 декабря. В транспортном средстве находились 40 пассажиров и водитель. Им был житель Читинского района 1976 года рождения.

В результате аварии еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Их распределили по местным больницам. По последним данным, полиция опознала тела 16 из 19 человек, которые погибли в ДТП.