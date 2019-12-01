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Жители Забайкалья помогали развозить пострадавших в ДТП с автобусом

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскму краю
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Жители Забайкальского края на собственных автомобилях помогали медикам вывозить пострадавших в больницы с места аварии рейсового автобуса. Об этом рассказал ТАСС главный редактор районной газеты «Советское Забайкалье» Александр Почекунин в воскресенье, 1 декабря.

ДТП в Забайкалье: что известно

По его словам, когда стало известно о случившемся, в городе «бросили клич», после чего граждане на своих машинах поехали к месту происшествия, чтобы помочь вывезти в больницы пострадавших. «Уже есть желающие сдать кровь для пострадавших», — добавил Почекунин.

О том, что местные жители помогали раненым, рассказали и в больнице города Нерчинска, куда также доставили пострадавших. «Наши врачи привезли пятерых. Но люди привозили пострадавших и своим транспортом, подбирали их на машинах», — отметил собеседник агентства. В приемном отделении Нерчинской центральной районной больницы ТАСС уточнили, что всего в учреждение доставлено восемь пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

ЧП в Забайкалье произошло 1 декабря. Пассажирский автобус Kia Granbird, выполнявший маршрут Чита–Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу в 60 км от города Сретенск. Авария произошла в районе 15:00 по местному времени (9:00 мск). По данным регионального управления Следственного комитета России, на момент ДТП в салоне автобуса находились 40 пассажиров и водитель.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Вести расследование поручили следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел.

По данным пресс-службы губернатора Забайкалья, в результате аварии погибли 19 человек и 22 — пострадали.

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