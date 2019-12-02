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Пострадавшие в автобусном ДТП в Забайкалье получат около 30 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Власти Забайкальского края определили размер выплат пострадавшим, а также семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Сретенском районе. Об этом сообщается на официальном портале региона в понедельник, 2 декабря.

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«Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим средней и тяжелой степени будет выплачено по 400 тыс., пострадавшим легкой степени — по 200 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все средства будут выплачены в короткие сроки и «никто не окажется вне списка». Ориентировочно общая сумма компенсации составит 25–27 млн рублей.

Пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска 1 декабря около 15:00 (9:00 мск). Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.

2 декабря источник рассказал «Интерфаксу», что выживших пассажиров автобуса в Забайкалье спасли ремни безопасности.

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