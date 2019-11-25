Положи трубку: водителям не дадут уснуть или отвлечься

Российские компании разрабатывают специальные системы, которые не только контролируют усталость водителя, но и следят за тем, чтобы он не отвлекался от дороги. Между тем использование телефона за рулем — одна из основных причин смертельных ДТП в России, считают в ООН. Смогут ли высокие технологии снизить аварийность, вызванную другими высокими технологиями, разбирались «Известия».

Как насчет кофе?

Современный автомобиль, как правило, оснащен системой контроля усталости — она анализирует, как водитель воздействует на руль и педали. Если электроника заметит признаки утомления — например, постоянные подруливания, то высветит на приборной панели изображение чашки с кофе и подаст звуковой сигнал.

— В ряде моделей Jaguar Land Rover в подголовник устанавливают датчик, который оценивает электроэнцефалограмму головного мозга и таким образом определяет физическое состояние водителя. В автомобилях Lexus встроенная камера оценивает направление взгляда, частоту моргания, зевание. Если водитель относительно долго не смотрит на дорогу, поменял свое привычное положение за рулем, система подаст звуковой сигнал, — рассказал «Известиям» директор по когнитивным системам НПП ИТЭЛМА Владимир Евсигнеев.

А1 Приборная панель Mercedes-Benz E550 выпуска 2010 года с системой безопасности Time for rest («Время для отдыха») Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Harvey Schwartz

Предупреждения носят рекомендательный характер — система контроля не может запретить водителю ехать дальше и точно не отследит, если он отвлечется на смартфон. Системы Apple CarPlay и Android Auto позволяют отображать на экране бортовой системы полезный минимум функций смартфона — навигацию, музыку, мессенджер, вызовы. Однако не все автомобили еще оснащены этим протоколом, и не все водители им пользуются, предпочитая по старинке держать гаджет в руке.

Смертельная усталость

В России наказание за пользование смартфоном во время движения оценили в 1,5 тыс. рублей, но сейчас такой штраф может выписать только инспектор. Теоретически дорожные камеры могут фиксировать разговор по телефону, использование мессенджеров и соцсетей за рулем, однако проверка так пока и не стартовала.

Точной статистики аварий, по причине усталости водителя или из-за того, что он отвлекся на телефон, не существует. В то же время доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов констатирует: если ДТП произошло в результате усталости и снижения внимательности водителя, то, по статистике, это ДТП с пострадавшими, а порой ДТП чаще всего с тяжкими последствиями и большим количеством пострадавших.

А2 Фото: Depositphotos

В мае 2019 года на совещании по вопросам технологий в области искусственного интеллекта представители «Яндекса» продемонстрировали Владимиру Путину устройство для анализа степени усталости водителей.

Искусственный интеллект и нейрокепка

Yandex Signal Q1 — инфракрасная камера, работающая на основе технологий искусственного интеллекта компании VisionLabs. Она постоянно считывает 68 ключевых точек на лице человека. На основе их анализа система делает вывод, что водитель устал или отвлекся, и при необходимости подает звуковой сигнал.

— Наша цель — помочь водителям быть более сконцентрированными на дороге, не отвлекаться, а вовсе не штрафовать. Система подает звуковой сигнал, чтобы помочь водителю. Наша практика показывает, что абсолютное большинство людей положительно реагируют на подобную помощь. Проведу параллель с другой технологией, по которой уже есть обширная статистика — по удаленному мониторингу скорости, где в случае превышения мы также отправляем водителю предупреждение. 92% водителей прекращают превышения уже после первых предупреждений, что говорит о том, что модель помощи воспринимается ими позитивно, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь «Яндекса» Наталья Рожкова.

А3 Yandex Signal Q1 Фото: Iphones.ru

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что данный формат позволяет инспектуру ГАИ дистанционно видеть, что там делает водитель. Выступление министра в рамках форума, посвященного отрядам юных инспекторов движения, приводит ТАСС. Однако в «Яндексе» уточнили: дистанционный контроль не планируется.

«Разумеется, никто «на другом конце провода» не смотрит на водителя в камеру, пришлось бы посадить штат людей, равный числу водителей. Поэтому не только инспектор ГИБДД, но и вообще никто за водителем не наблюдает, кроме искусственного интеллекта, — в чем и состоит ценность разработки. Потому что в сфере такси сейчас работает почти 2 млн человек — на всех не хватит наблюдателей, — отметили в пресс-службе компании.

НПО «Импульс», входящее в госкорпорацию «Ростех, разработало свой вариант устройства, следящего за состоянием водителя . Видеосистема «Антисон» также считывает мимику водителя, фиксирует повороты головы и движение глаз и подает предупреждающие сигналы. Но как раз она связана с диспетчером, который может при необходимости снять водителя с рейса или вызвать ему медицинскую помощь.

А4 Видеосистема «Антисон» Фото: TAdviser/tadviser.ru

Система НПП «ИТЭЛМА» собирает всю информацию о поведении водителя на серверах, что позволяет в дальнейшем производить оценку соблюдения регламента работы.

Еще один российский проект, развиваемый в рамках Национальной технологической инициативы «Нейронет» — специальная нейрокепка, способная фиксировать утомление, потерю концентрации, а также следить за мышечной активностью водителя. В рамках пилотного проекта в Новгородской области нейрокепками для водителей уже оснастили шесть школьных автобусов. Устройства «Антисон» планируют установить в столичном наземном транспорте, а к концу года первые машины, выполняющие заказы «Яндекс.Такси», получат камеры Yandex Signal Q1.

Безопасное вождение для всех

Системы слежения за состоянием водителя эффективнее тахографов, которыми с 1 ноября должны оснащаться все автобусы и грузовики полной массой свыше 3,5 т.

— Тахограф отслеживает время движения транспорта, а не состояние водителя, он не может предупредить водителя или центр мониторинга о том, что надо сделать перерыв или остановку для отдыха, — расказал «Известиям» Павел Растопшин, управляющий директор ГК «Цифра», разработчика системы мониторинга для большегрузных самосвалов и карьерной техники.

По данным исследования разработчика IT-решений для транспорта OMNICOMM и ассоциации «Грузавтотранс», 90% транспортных компаний считают, что инвестиции в оснащение автопарков тахографами не окупаются. В то же время многофункциональные сервисы формата «Безопасное вождение» позволяют добиться реального экономического эффекта.

F6 Тахограф Фото: Омникомм/kontrol-glonass.ru

Минтранс хочет законодательно установить время управления транспортным средством и отдыха. Например, ограничить вождение грузовика массой 3,5 т или автобуса девятью часами в сутки. Причем каждые 4,5 часа необходимо будет делать 45-минутный перерыв. Суммарное время нахождения за рулем в течение недели не должно превышать 56 часов.

Разработчики камер, мониторящих состояние водителя, считают, что такие устройства вполне могут быть популярны и у автолюбителей. По словам начальника управления по развитию гражданской продукции НПО «Импульс» Алексея Новикова, стоимость устройства «Антисон» составит около 5 тыс. рублей.

Дело в том, что система контроля усталости не всегда есть в базовом оснащении премиальных моделей. Что уж говорить о сегменте недорогих автомобилей, на которые в России приходятся основные продажи.

Тупиковый путь?

Между тем не все согласны с необходимостью вводить системы контроля за состоянием водителя. Завешивать автомобиль камерами, следящими за поведением водителя, датчиками, фиксирующими его давление, пульс и температуру тела, — это тупиковый путь, считает доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов

— Скорее дальнейшее развитие транспорта будет сдвигаться в сторону тотального отказа от присутствия человека в качестве водителя и замены его полноценным автопилотом и автономным автомобилем, чем усиление тотального контроля за состоянием здоровья водителя, — пояснил «Известиям» профессор МАДИ.

А7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев считает, что проблема использования смартфона за рулем кроется в недостаточной подготовке водителей.

— Мы даем теорию и только 17% реального вождения. Зачем грузить учеников шлагбаумами, перевозкой скота? Устройством автомобиля в таком объеме и тем, как завести двигатель кривым стартером? Напомню, что мы единственная страна в Европе, где запрещено учебное вождение на скоростной магистрали. А только на скорости можно объяснить, чем грозит одно- двухсекундное отвлечение. Надо создавать систему непрерывного образования, с детских лет воспитывать в человеке безопасного участника движения. И тогда он не будет отвлекаться и смотреть в телефон, — рассказал он «Известиям».

«Залепят жвачкой»

Наконец, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что нужно не усиливать контроль за водителями такси, а менять экономическую модель крупных агрегаторов.

— Таксисты перерабатывают не из-за того, что они очень любят профессию и любят ездить по дорогам. Они работают не 164 часа в месяц, а 300 часов не потому, что за ними не следят, и не потому, что хотят заработать все деньги в мире. Наше исследование показало, что если работать в такси экономического класса по КЗОТу, то ваш заработок чистыми составит 27 тыс. рублей в месяц. За восемь часов водитель такси в лучшем случае отбивает аренду, бензин и сопутствующие расходы. Представьте, у него на руках 200 рублей, а эта штука отключает его от заказов. Как вы думаете, что будет с такими камерами? В лучшем случае их залепят жвачкой. Давайте уменьшим комиссию агрегатора, и я абсолютно уверен, что таксисты будут работать не 12, а 8 часов, — отметил Шкуматов в разговоре с корреспондентом «Известий».