Нейрокепка рулит: головной убор-энцефалограф не даст водителю уснуть

Развиваемый в рамках Национальной технологической инициативы проект инновационной системы контроля за состоянием водителя позволит предотвратить до четверти автомобильных аварий на российских дорогах. Специальная нейрокепка на голове водителя будет непрерывно снимать энцефалограмму, следить за морганием, контролировать равновесие тела. Эти данные позволят предотвратить засыпание за рулем и критическую потерю внимания. Систему собираются внедрять в Новгородской области на автобусах, предназначенных для перевозки детей.

По статистике, около четверти дорожных аварий случается из-за усталости водителей. Каждому, кто водит машину, случалось от усталости внезапно проваливаться в сон за рулем и через секунду-другую просыпаться в ужасе: если б сон продлился чуть больше, авария была бы неминуемой. Чтобы предотвратить подобные аварии, водители включают громкую музыку или требуют от пассажира занимать себя разговором.

В последние годы появились новые технические возможности для предотвращения засыпания и эффективного контроля за потерей внимания вследствие усталости.

— Сейчас существуют три основные технологии контроля за состоянием водителя, — говорит лидер рабочей группы «Нейронет» Национальной технологической инициативы Андрей Иващенко.

Одна из таких технологий, которую уже применяют на железной дороге, базируется на измерении биоэлектрических свойств кожи с помощью специального браслета: когда человек начинает засыпать, эти свойства меняются. Другая технология, применяемая уже в некоторых моделях легковых автомобилей, основана на непрерывном анализе видеоизображения водителя: как только он начинает клевать носом, система распознает опасный момент и подает сигнал тревоги. Но самой перспективной и удобной считается технология контроля за энцефалограммой — данными об электрической активности мозга водителя.

— Наиболее точное определение засыпания и появления опасного состояния микросна можно считать только с помощью электроэнцефалограммы, — говорит заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов. — Но до недавнего времени снятие энцефалограммы требовало громоздких устройств и специальных электродов, покрытых гелем для лучшей проводимости. Сейчас же появилась возможность обойтись сухими электродами и миниатюрной электроникой для обработки сигнала.

Авторам проекта системы контроля бодрствования водителя SleepAlert, поддержанного Национальной технологической инициативой, удалось сконструировать миниатюрный энцефалограф в форме обычной кепки, надеваемой на голову.

— Наша нейрокепка снимает у водителя не только энцефалограмму. Новая версия устройства содержит еще и миографический датчик, следящий за морганием глаз и активностью надбровной мышцы, а также акселерометр, позволяющий контролировать равновесие тела, — говорит руководитель проекта Владимир Статут.

Вся эта информация передается в мобильное приложение, установленное на смартфоне водителя, и там подвергается обработке самообучающимися алгоритмами. Как только обнаруживается критическая ситуация с потерей внимания и началом засыпания, система подает громкий звуковой сигнал, включает механические устройства «тормошения» водителя, информирует диспетчера на линии и выполняет любые другие действия, предусмотренные программой.

Недавно нейрокепку подвергли полевым испытаниям в Новгородской области, которая является официальной тестовой площадкой Национальной технологической инициативы.

— Нейрокепка показала себя как чрезвычайно эффективное устройство: она не только позволяет предотвратить смертельную опасность в случае засыпания, но и дает возможность автопарку непрерывно контролировать рабочее состояние своих водителей, — говорит замруководителя администрации губернатора Новгородской области, начальник управления по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий Николай Курмышев. — Мы хотели бы обязать водителей на автобусах, которые перевозят детей, использовать эти нейрокепки. Но пока внедрению новых средств обеспечения безопасности водителя и пассажиров серьезно мешает отсутствие соответствующей нормативной базы.

Разработка такой базы, по словам Андрея Иващенко, — одна из задач, возложенных на специальную рабочую группу в рамках «дорожной карты» «Нейронет» Национальной технологической инициативы.