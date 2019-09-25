Системный взгляд: у каких автомобилей самые лучшие мультимедийки

Американская компании J.D. Power, специализирующаяся на маркетинговых анализах автомобильного рынка, подготовила исследование, посвященное мультимедийным системам современных автомобилей. В ходе опроса автомобилистов были выявлены модели, медиасистемы которых больше всего удовлетворяют запросам автовладельцев. Всё чаще эти гаджеты становятся ключевыми опциями при выборе новой машины, констатируют дилеры. В том, какие модели с мультимедиа и с какими функциями чаще всего выбирают россияне, разбирались «Известия».

Хлеба и зрелищ

Исследование J.D. Power, изучающее удовлетворенность клиентов аудиокоммуникационными развлекательными системами, проводится ежегодно. Критерием оценки служит количество негативных откликов на 100 автомобилей, с которыми сталкиваются автомобилисты в ходе первых трех месяцев эксплуатации нового авто. Для этого эксперты агентства провели опросы нескольких тысяч водителей, которым задавали вопросы про дизайн, качество, удобство, быстродействие и функциональность мультимедиа в их автомобилях. Лидерами этого года стали корейские и немецкие компании, с солидным преимуществом обогнавшие машины остальных стран.

В малом классе победил седан Hyundai Accent, в России более известный как Solaris. В сегменте компактных кроссоверов лучшим автолюбители назвали паркетник Kia Soul, в классе среднеразмерных автомобилей — кроссовер Hyundai Santa Fe, среди больших машин лучшим признали единственного представителя японских брендов — пикап Nissan Titan. И если в массовом секторе тон задают корейские компании, то в премиуме балом правят немцы. Так, в малом премиальном классе победил кроссовер Mercedes-Benz GLA, в премиум-компакте — седан Genesis G70, в премиуме среднего размера — кроссовер Audi Q8 поделил место с купе Porsche 911, а в большом премиальном сегменте лучшим стал BMW 7-series.

Genesis Genesis G70 Фото: genesis.com

«Несмотря на то что при выборе фирменной системы взимается дополнительная плата, мы считаем, что она стоит высокого уровня стоимости, который она дает как потребителю, так и производителю, — заметил старший руководитель практики качества автомобилей J.D. Power Брэнт Грубер. — В частности, когда потребители довольны своим фирменным мультимедиа, это в конечном итоге заставляет их испытывать общее удовлетворение автомобилем. Производителям машин премиум-класса следует почаще обновлять программное обеспечение мультимедиа, чтобы повысить удовлетворенность владельцев за счет новых функций и тем самым увеличить продажи».

И в России тоже

Россиянам при покупке авто важен весь функционал мультимедийки, отмечает руководитель проектов по бизнес-процессам дилерской группы компаний «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

«Это удобно, так как благодаря мультимедийной станции можно оперативно увидеть всю информацию на одном дисплее. Большим спросом пользуется наличие реверсивной и задней камеры, ее использование позволяет максимально обезопасить машину от ДТП и расширить радиус обзора. Преимуществом будет простота переключения по меню, независимо от того, что необходимо автовладельцу в данный момент. Разумеется, большой сенсорный экран позволяет использовать функционал интуитивно и просто. А еще эта система позволяет занять детей в дороге: на задних экранах можно включить мультфильм или развивающую программу. Кроме того, клиентам важно наличие хорошей аудиосистемы, встроенного навигатора, беспроводных соединений с гаджетами», — рассказал Авакян.

В числе моделей, которые клиенты выбирают во многом благодаря мультимедиа, собеседник «Известий» назвал BMW 7-series, Audi Q8, Hyundai Santa Fe, Kia Soul и Hyundai Solaris.

киа Навигационная система в Kia Soul Фото: kia.ru

По словам директора по продажам Jaguar Land Rover в ГК «Авилон» Игоря Назарова, при наличии выбора из нескольких мультимедиа 90% покупателей выбирают самый дорогой вариант. По его данным, чаще всего выбор конкретного автомобиля из-за информационно-развлекательной системы делают покупатели Porsche, Mercedes-Benz, Range Rover и BMW, а ключевым функционалом для них является наличие навигации, выхода в интернет и хорошей акустической системы.

Гаджетомобиль

Тем не менее в эпоху смартфонов, во многом заменивших персональные компьютеры, системы автомобильного инфотейнмента долгое время развивались параллельным курсом с IT-технологиями в области телекоммуникаций, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«До сих пор мы видим, что автокомпании с трудом делают грамотное программное обеспечение для автомобиля. К примеру, смартфон обладает тысячами приложений — это колоссальный рынок, или маркетплейс, как теперь модно говорить, суть в том, что коммерциализация этого IT-сектора позволила добиться выдающихся результатов, разнообразия выбора. На разработку приложений привлекаются миллиарды долларов», — отмечает эксперт.

Впрочем, ожидать, что автопроизводители останутся в стороне от мировых трендов, не стоит. В начале сентября американская корпорация General Motors объявила о том, что нанимает Google для разработки ключевых решений своей будущей глобальной информационно-развлекательной системы. Фактически в GM признали, что разработчик операционной системы Android справится лучше с аналогичным решением для их автомобилей.

В свою очередь, в Google заявили, что компания работает над внедрением голосового помощника в автомобили по всему миру, а также в навигационные и автомобильные приложения. Предположительно, это должно произойти в 2021 году. Помимо стандартных решений вроде команды на звонок, набора текстового сообщения голосом, ассистент Google поможет изменять настройки автомобиля, вплоть до установки температуры в климатической системе.

мультимедиа Фото: Depositphotos

После неудачных попыток разработать свои собственные мультимедийные оболочки автопроизводители начали интегрировать смартфоны в информационно-развлекательные системы. Большинство современных машин теперь могут проецировать информацию смартфона на дисплей авто благодаря эмуляторам Android Auto или Apple CarPlay.

И если в США рынок автомобильных мультимедиа развивается большими темпами, то в России он находится в зачаточном состоянии. Свою IT-платформу с защитой от киберугроз для подключенных автомобилей хотели презентовать «Лаборатория Касперского», а также «АвтоВАЗ», пообещавший представить программу Lada Connect.

Пока что разработка обеих платформ не завершена. В 2017 году рабочую оболочку для автомобильных мультимедиа выкатил «Яндекс».