Прямой эфир

Названы самые популярные автомобильные аксессуары

0
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос и узнали о самых востребованных автомобильных аксессуарах. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 20 сентября.

Набор автомобилиста: какие опции были популярны в 2018 году
Покупатели автомобилей экономсегмента не экономят на автомате, а в премиуме предпочитают двигатели поскромнее

Всего в опросе приняли участие 300 человек, 276 из которых (92%) регулярно покупают гаджеты для своих автомобилей.

Так, самым покупаемым аксессуаром стал видеорегистратор. Его выбрали 47% респондентов. Далее следует радар-детектор, который приобрели 25% опрошенных. Еще 16% отдали предпочтение компрессору для накачки колес, а 12% — навигационной системе.

При этом, по мнению 68% респондентов, автомобильными аксессуарами первой необходимости являются видеорегистратор, клеммы для аккумуляторов, аварийный знак, навигатор, пуско-зарядное устройство, аптечка, набор инструментов.

Что касается регулярности приобретения дополнительных аксессуаров, то один раз в год гаджеты для автомобилей покупают 56% опрошенных, а каждый сезон — 24% респондентов.

24 мая сообщалось, что эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных качествах автомобиля для путешествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России увеличилось количество аварий с участием мотоциклистов
Mazda отзовет в России более 200 кроссоверов CX-9

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019