Названы самые популярные автомобильные аксессуары

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос и узнали о самых востребованных автомобильных аксессуарах. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 20 сентября.

Всего в опросе приняли участие 300 человек, 276 из которых (92%) регулярно покупают гаджеты для своих автомобилей.

Так, самым покупаемым аксессуаром стал видеорегистратор. Его выбрали 47% респондентов. Далее следует радар-детектор, который приобрели 25% опрошенных. Еще 16% отдали предпочтение компрессору для накачки колес, а 12% — навигационной системе.

При этом, по мнению 68% респондентов, автомобильными аксессуарами первой необходимости являются видеорегистратор, клеммы для аккумуляторов, аварийный знак, навигатор, пуско-зарядное устройство, аптечка, набор инструментов.

Что касается регулярности приобретения дополнительных аксессуаров, то один раз в год гаджеты для автомобилей покупают 56% опрошенных, а каждый сезон — 24% респондентов.

24 мая сообщалось, что эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных качествах автомобиля для путешествий.