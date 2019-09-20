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Mazda отзовет в России более 200 кроссоверов CX-9

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Японская компания Mazda отзовет с российского рынка для ремонта 206 своих автомобилей. Об этом 20 сентября говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами c ноября 2017 года по апрель 2018 года. Причина — неисправность, которая может привести к нарушению электрической связи между различными модулями управления автомобиля.

Владельцам отправят письма с просьбой предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатного ремонта.

21 августа сообщалось, что концерн Volkswagen отзывает с российского рынка 2490 минивэнов Muitivan.

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