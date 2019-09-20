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В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8

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Фото: GAC
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Китайский автопроизводитель GAC сертифицировал новый кроссовер GS8 для российского рынка. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Согласно документу, длина автомобиля составляет 4836 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1770 мм. Колесная база достигает 2800 мм.

В России кроссовер будет представлен с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, в зависимости от версии, передний или полный.

Автомобиль будет оснащаться передними и боковыми подушками безопасности водителя и пассажира, системой мониторинга давления воздуха в шинах, электронной системой распределения тормозных сил, а также системой стабилизации курсовой устойчивости.

На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.

10 апреля сообщалось, что В 2020 году китайская компания GAC Motor планирует вывести на российский рынок свои электромобили.

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