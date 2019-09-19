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Subaru представила в России спецверсию кроссовера Outback

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Фото: Subaru
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Японская компания Subaru выпустила новую модификацию кроссовера Outback под названием Black Line. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в четверг, 19 сентября.

Автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 и 3,6 л. Отмечается, что колесные диски, рейлинги на крыше, решетка радиатора и окантовка противотуманных фар Subaru Outback Black Line окрашены в черный цвет.

Кроссовер получил аудиосистему Harman JBL с десятью динамиками, камеру заднего вида с омывателем, а также напольные коврики с названием спецверсии.

Продажи Subaru Outback Black Line в России стартуют 15 октября. Минимальная стоимость автомобиля — 3,159 млн рублей.

5 марта стало известно, что Toyota и Subaru планируют к 2021 году совместно разработать автомобиль с электроприводом.

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