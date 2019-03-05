Тoyota и Subaru планируют к 2021 году совместно разработать электромобиль

Японские автопроизводители Toyota и Subaru планируют к 2021 году совместно разработать автомобиль с электроприводом. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 5 марта.

Изначально Subaru планировали создать собственный электромобиль, но затраты на него оказались очень высоки, и было принято решение объединиться с Toyota.

В свою очередь Toyota, долгое время уделявшая внимание автомобилям с гибридными двигателями, вынуждена укреплять свои позиции и в сегменте электромобилей.

Совместная разработка — легковой электромобиль среднего класса — будет продаваться обеими компаниями под своими брендами после 2021 года.

28 февраля сообщалось, что автомобильная марка Polestar, входящая в структуру Volvo Car Group, выпустила электромобиль Polestar 2, который в будущем станет конкурентом модели Tesla Model 3.