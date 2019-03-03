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Автопроизводители ФРГ инвестируют в электромобили €40 млрд

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Фото: TASS/DPA/Sebastian Willnow
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Автопроизводители Германии в ближайшие три года инвестируют €40 млрд в развитие электротранспорта. Об этом заявил глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес.

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По его словам, сегодня «электромобильность набирает обороты» в Европе, так как это экологично и способствует сокращению выбросов углекислого газа. Именно поэтому компании из ФРГ до 2022 года намерены увеличить число предлагаемых электрокаров в три раза, пишет 2 марта Deutsche Welle.

Маттес считает, что в Германии и еще нескольких крупных странах ЕС с высокими экономическими показателями доля электромобилей среди новых зарегистрированных транспортных средств должна превалировать, а в городах активно развиваться инфраструктура для подзарядки такого транспорта.

Отдельно он выделил перспективные направления, связанные с цифровизацией и беспилотным транспортом, в которые производители намерены инвестировать €18 млрд в ближайшие три года.

В начале месяца стало известно, что 5 марта на автосалоне в Женеве состоится мировая премьера концептуального немецкого электрокара Smart Forease+. Это компактный трехдверный кабриолет с мягкой складывающейся крышей желтого цвета и кожаным салоном.

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