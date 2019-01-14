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Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России. Об этом «РИА Новости» рассказал советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — цитирует его агентство.

В настоящее время инициатива направлена на согласование в Минтранс и МВД.

Малкин добавил, что в России тренд на электромобили только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями.

В декабре эксперты «Авито», проанализировав рынок электромобилей, выяснили, что тот растет несмотря на пока относительно невысокую популярность такого транспорта в России: за год предложение выросло в полтора, а востребованность — в два раза. Этому способствует не только задача государства увеличить долю электромобилей до 4–5% к 2025 году с помощью бесплатных парковок, зарядок и скидок на ОСАГО, но и популяризация успехов Илона Маска, создателя Tesla.

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