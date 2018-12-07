За год рынок электромобилей в России вырос вдвое

Эксперты «Авито» проанализировали рынок электромобилей и выяснили, что он растет, несмотря на пока относительно невысокую популярность такого транспорта в России: за год предложение выросло в полтора, а востребованность — в два раза, сообщается в пресс-релизе, поступившим в редакцию «Известий».

При этом больше всего предложений о продаже электромобилей в 2017 году было зафиксировано в октябре — 183, в сентябре 2018-го уже насчитывается 303 объявления.

В 2018 году россияне интересуются самым современным типом автотранспорта на 91%, то есть почти в два раза активнее, чем в прошлом. Как считают специалисты «Авито», этому способствует не только задача государства увеличить долю электромобилей до 4–5% к 2025 году с помощью бесплатных парковок, зарядок и скидок на ОСАГО, но и популяризация успехов Илона Маска, создателя Tesla.

Более трети запросов пришлось на Южный федеральный округ. Это связано не только с наличием зарядных станций, но и с зависимостью функционирования электромобиля от температуры. Второе место занял Дальневосточный федеральный округ — через него в Россию попадают японские Nissan и другие электромобили.

Дороже всего электромобили продаются в Москве и Санкт-Петербурге, а дешевле всего — в Сибирском федеральном округе, где они непопулярны из-за нестабильной работы при низкой температуре.

Что касается стоимости моделей, то средняя цена электромобилей в 2018 году на 15% выше, чем годом ранее: 1 297 322 рубля против 1 125 885 рублей. Самой популярной моделью в 2018 году стал Nissan Leaf, на который приходится почти 80% спроса. Tesla Model X набрала лишь 6%. У остальных моделей (в том числе и не попавших в первую пятерку) — от 5% и ниже.

Самым дорогим электромобилем, представленным на «Авито», стал кроссовер Tesla Model X (13,4 миллиона рублей), а самая доступная модель — Mitsubishi Minicab (420 тыс. рублей).

2 декабря 2018 года стало известно, что в Санкт-Петербурге запланировали перейти на электрический общественный транспорт. Речь идет о территории Васильевского острова. Электробусы будут работать на всех маршрутах района с 2020 года.