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Audi готовит конкурента электромобилям Tesla

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Фото: Audi
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Компания Audi опубликовала первые изображения электрического концепт-кара e-tron GT, премьера которого состоится на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе. Прототип скрыт от посторонних глаз за камуфляжем, однако можно понять, что автомобиль представляет собой пятидверный лифтбэк с различными аэродинамическими элементами.

Ожидается, что серийный Audi e-tron GT будет построен на платформе J1. Ее также станет использовать серийный электромобиль Porsche Taycan, выпуск которого начнется в 2019 году, передает «Коммерсант». Первым электромобилем марки стал кроссовер Audi e-tron, представленный в сентябре 2018 года.

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи электромобилей в России выросли на 72% за восемь месяцев по сравнению с периодом с января по август 2017 года.

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