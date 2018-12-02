В Петербурге перейдут на электротранспорт

В Санкт-Петербурге запланировали перейти на электрический общественный транспорт. Речь идет о территории Васильевского острова. Соответствующая концепция разрабатывается комитетом по транспорту города, рассказал «Известиям» его руководитель Александр Головин. По его словам, в 2020 году электробусы будут работать на всех маршрутах района.

«Концентрация подвижного состава с низким уровнем выбросов в атмосферу в одном районе, безусловно, даст более высокий эффект по сравнению с его рассредоточением по разным территориям города», — поддержал идею один из перевозчиков.

Кроме того, в комитете намерены увеличивать спрос граждан на электромобили. Для этого эксперты предложили предоставить пользователям экологичного транспорта льготы, в том числе разрешение на движение по выделенной полосе или выгодные условия для зарядки.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 декабря.