Заряженный остров: в Петербурге создают район с электробусами

Власти Петербурга вернулись к концепции «зеленого острова». Она предполагает, что весь общественный транспорт в Василеостровском районе будет электрическим. Жителей также предлагают стимулировать к переходу на экологичные автомобили развитием инфраструктуры и различными льготами. В 2020 году планируется пустить электробусы по всем маршрутам, курсирующим внутри района, рассказали «Известиям» в городском комитете по транспорту. В Москве обещают, что после 2030 года дизельных автобусов в столице вообще не останется.

Электрический остров

О концепции перехода Васильевского острова в Санкт-Петербурге на электротранспорт впервые заявили в 2013 году. Теперь городские власти вернулись к ней. Концепция разрабатывается комитетом по транспорту города, рассказал «Известиям» его руководитель Александр Головин. По его словам, начало этому процессу должно быть положено в 2020 году.

В середине 2020-го будут обновлены правила для перевозчиков, с которыми заключаются госконтракты, пояснили «Известиям» в комитете. Требования к электробусам, если концепцию примут, будут отражены в конкурсной документации на обслуживание конкретных маршрутов, проходящих по Васильевскому острову, сказали в ведомстве. Параметры пропишут в отдельном документе планирования регулярных перевозок, основные идеи которого были представлены в апреле на транспортном совете при правительстве Санкт-Петербурга. Предполагается создать единую маршрутную сеть с регулируемыми тарифами. Действующие перевозчики с документом уже ознакомились. К середине 2020 года срок контрактов с компаниями, по информации комитета, истечет, поэтому расторгать их, чтобы заключать новые, не потребуется.

Больше экологии

Сейчас маршруты на Васильевском острове обслуживают пять перевозчиков — как госпредприятия, так и коммерческие компании.

Государственный «Пассажиравтотранс» поддерживает идею экологичного подвижного состава на Васильевском острове, рассказал «Известиям» его представитель. Сейчас предприятие обслуживает шесть маршрутов района, по ним курсируют около 90 автобусов. При этом в границах острова автобусный маршрут у этого перевозчика только один, остальные соединяют остров с другими районами.

— Концентрация подвижного состава с низким уровнем выбросов в атмосферу в одном районе, безусловно, даст более высокий эффект по сравнению с его рассредоточением по разным территориям города, — считает представитель «Пассажиравтотранса».

На острове действуют также три трамвайных и пять троллейбусных маршрутов, сообщили в петербургском «Горэлектротрансе». Здесь находится трамвайный парк, который прошел реновацию в 2016 году.

Если реконструировать одну из площадок этого парка, с нее можно будет выпускать около 60 электробусов с динамической подзарядкой, сообщили в «Горэлектротрансе». Это, по сути, троллейбусы с увеличенным автономным ходом, способные после отсоединения от контактной линии проехать еще 15 км. Таким образом, могут быть продлены существующие и созданы новые троллейбусные маршруты на базе существующей контактной сети. В октябре «Горэлектротранс» определил подрядчика, который выполнит предпроектные работы по реконструкции площадки, следует из материалов госзакупок.

Сейчас в городе 115 таких троллейбусов с автономным ходом, сказал представитель «Горэлектротранса». Они курсируют в разных районах — как в отдаленных, так и в центре города, где отсутствует контактная сеть, пояснил «Известиям» координатор движения «Красивый Петербург» Стив Каддинс.

Парк электрических автобусов в городе пока только формируется. В октябре Петербург закупил 10 таких электробусов с ночной подзарядкой, они должны быть поставлены до конца 2018 года и начнут курсировать по маршруту, следующему по Василеостровскому и Петроградскому районам. Будут ли электробусы закупаться в дальнейшем, пока не определено.

А как в Москве

В столице общая доля электротранспорта составляет 25% от всего парка общественного транспорта, сообщили «Известиям» в «Мосгортрансе». В 2018 году Москва закупила у «Группы ГАЗ» и «КамАЗа» уже 200 электробусов –– их должны поставить до конца марта 2019 года, а еще 100 таких машин планируется приобрести до конца года. Но пока только по одному маршруту сегодня курсируют 18 электробусов, на них ездят каждый день около 7 тыс. человек.

С 2021 года столица обещает вообще отказаться от приобретения дизельных автобусов в пользу электробусов и трамваев. Весь наземный транспорт станет электрическим после 2030 года, обещают в «Мосгортрансе».

Больше зарядок

Когда петербургский Васильевский остров перейдет на электрический транспорт, понадобятся стимулирующие меры и для того, чтобы живущие там автомобилисты пересаживались на электромобили. Как рассказал глава комитета по транспорту Александр Головин, для этого нужно усилить зарядную сеть.

Сейчас в Санкт-Петербурге около 50 зарядных станций, и для 70 электромобилей, которые есть в городе, их достаточно, сказала гендиректор компании разработчика и поставщика зарядных станций «АудитЭнерго Групп» Ия Гордеева.

По ее словам, стимулировать горожан к покупке электромобилей можно, разрешив им ездить по выделенным полосам. Также можно расширить зону платной парковки, сделав льготу для экологичного транспорта.

Стив Каддинс выразил сомнение, что переход будет массовым даже в условиях таких льгот.

— В Санкт-Петербурге пока не тот уровень доходов населения, который позволил бы выбрать машину в два раза дороже, — сказал он.

Эксперт считает, что повысить спрос на электромобили можно введением льгот на зарядку, потому что расходы на топливо у водителей достаточно велики, и экономия на этом в перспективе нескольких лет может покрыть разницу в цене на машину.