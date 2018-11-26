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Эксперты назвали топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года

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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Специалисты составили список наиболее надежных электромобилей 2018 года. Рейтинг был опубликован на сайте CarsWeek 25 ноября.

Первое место, по мнению экспертов, занял автомобиль Chevrolet Bolt EV. Он оснащен 200-сильным электродвигателем, развивает скорость до 146 км/ч и способен проехать до 350 км без подазарядки. Модель разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с. В настоящий момент Chevrolet Bolt EV является бестселлером компании.

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На второй строчке расположился популярный электрокар компании Tesla — Model S. По словам автоэкспертов, машина доказала свою надежность за шесть лет существования. Ее недостатком является слишком высокая цена — $75,7 тыс. за минимальную комплектацию. Мощность двигателя автомобиля — 700 лошадиных сил, максимальная скорость — 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 3,2 с. Запас хода составляет от 400 до 700 км в зависимости от комплектации.

Тройку замыкает Nissan Leaf. Он выпускается с 2011 года. Электромобиль обладает мотором на 109 лошадиных сил. Запас хода — около 150 км, максимальная скорость — 144 км/ч. В пятерку лидеров также вошли 258-сильная Tesla Model 3 с запасом хода до 350 км и максимальной скоростью до 210 км/ч, а также 170-сильный BMW i3. Последний может проехать до 290 км на одном заряде, а его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

29 сентября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи электромобилей в России выросли на 72% за восемь месяцев по сравнению с периодом с января по август 2017 года. Несмотря на то, что продажи электрокаров в стране остаются низкими, объем рынка увеличивается семь месяцев подряд. В июле 2018 года продажи выросли вдвое, в августе — на 27%.

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