Эксперты назвали топ-5 самых надежных электрокаров 2018 года
Специалисты составили список наиболее надежных электромобилей 2018 года. Рейтинг был опубликован на сайте CarsWeek 25 ноября.
Первое место, по мнению экспертов, занял автомобиль Chevrolet Bolt EV. Он оснащен 200-сильным электродвигателем, развивает скорость до 146 км/ч и способен проехать до 350 км без подазарядки. Модель разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с. В настоящий момент Chevrolet Bolt EV является бестселлером компании.
На второй строчке расположился популярный электрокар компании Tesla — Model S. По словам автоэкспертов, машина доказала свою надежность за шесть лет существования. Ее недостатком является слишком высокая цена — $75,7 тыс. за минимальную комплектацию. Мощность двигателя автомобиля — 700 лошадиных сил, максимальная скорость — 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 3,2 с. Запас хода составляет от 400 до 700 км в зависимости от комплектации.
Тройку замыкает Nissan Leaf. Он выпускается с 2011 года. Электромобиль обладает мотором на 109 лошадиных сил. Запас хода — около 150 км, максимальная скорость — 144 км/ч. В пятерку лидеров также вошли 258-сильная Tesla Model 3 с запасом хода до 350 км и максимальной скоростью до 210 км/ч, а также 170-сильный BMW i3. Последний может проехать до 290 км на одном заряде, а его максимальная скорость составляет 150 км/ч.
29 сентября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи электромобилей в России выросли на 72% за восемь месяцев по сравнению с периодом с января по август 2017 года. Несмотря на то, что продажи электрокаров в стране остаются низкими, объем рынка увеличивается семь месяцев подряд. В июле 2018 года продажи выросли вдвое, в августе — на 27%.