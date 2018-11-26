Сервисы такси хотят привлечь электромобили в автопарки

Сервисы такси предпринимают очередную попытку привлечь электромобили в автопарки. Для этого они готовы предоставлять перевозчикам различные преференции.

Как рассказал «Известиям» гендиректор «Ситимобил» Арам Аракелян, партнеры сервиса, подключившие к парку электрокары, будут на год освобождены от комиссии. Это позволит компаниям экономить от 20% расходов.

Преференции таксопаркам также предлагала группа компаний «Везет»: тариф предусматривает снижение платы за подключение электромобилей почти до нуля.

Тем не менее электрокарам пока не нашли применения как в таксопарках, так и в системе каршеринга из-за отсутствия необходимого количества зарядных станций и высокой цены экологичных машин.

Для массового распространения экотранспорта нужна господдержка, уверены эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

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