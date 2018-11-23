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Россияне рассказали об отношении к глухим таксистам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Многие россияне опасаются глухонемых водителей такси, однако немало и тех, кто считает, что они более аккуратны и заботливы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агрегатором такси «Ситимобил» и сервисом research.mail.ru.

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Около 43% женщин и 39% мужчин заявили, что чувствовали бы тревогу при поездке с неслышащим водителем. Больше всех беспокоились люди старше 45 лет, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что этот фактор им безразличен.

53% опрошенных уверены, что у глухих водителей есть отличия от других. 70% из них считают, что они более аккуратны на дорогах, 61% считает, что таксисты с ограничениями по слуху более заботливы.

Мнения респондентов о том, обязательно ли водителю слышать, разделились примерно поровну. Половина считает, что глухие более сконцентрированы на дороге, имеют более быструю реакцию и обостренное зрение. Второй половине кажется, что таксисту нужно слышать сирену или звуковые сигналы других машин.

Около 30% опрошенных заявили, что при наличии такой опции в сервисе заказа такси вызвали бы именно глухого водителя, 41% воспользовался бы этой возможностью по настроению. Многие отметили, что предпочли бы неслышащего таксиста в случаях «когда не хочется общения вообще», «когда болит голова» и других подобных ситуациях, в том числе при желании что-то обсудить со спутником конфиденциально.

На вопрос, приходилось ли им встречать глухого водителя, утвердительно ответили около 20% московских респондентов и 19% жителей Дальневосточного федерального округа.

В сентябре россияне участвовали в опросе об отношении к женщинам за рулем такси. Более 80% жителей Москвы рассказали, что комфортно чувствовали себя во время таких поездок.

Глухота не является противопоказанием для получения водительских прав, но неслышащие водители обязаны снабжать машину предупредительным знаком. При этом для работы в такси водитель обязан, помимо прав, иметь специальную лицензию.

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