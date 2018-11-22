«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу несколько автомобилей

Сервис «Яндекс.Такси» разрешил пользователям заказывать сразу два или три автомобиля с одного телефона. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что новая функция разработана для большой компании: больше не придется ждать приезда одной машины, чтобы заказать следующую.

Для заказа более одной машины пользователю достаточно нажать на кнопку «Еще такси», чтобы вызвать ее для себя или для другого человека — он будет получать данные о поездке, которые заказавший машину пользователь видит в своем мобильном приложении.

Заказ машины доступен как на один, так и на разные адреса. Кроме того, пользователь приложения одновременно сможет следить за несколькими поездками. Отмечается, что заказать единовременно несколько машин смогут те, кто уже совершил несколько поездок на «Яндекс.Такси», пишет агентство городских новостей «Москва». Новую функцию будут вводить поэтапно — сначала она станет доступна пользователям гаджетов на платформе iOS, затем — у пользователей Android.

16 ноября сообщалось, что «Яндекс.Такси» выйдет на израильский рынок под брендом Yango.