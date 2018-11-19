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Прождавшего пассажирку восемь часов таксиста пригласили на новую работу

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Московского таксиста, который восемь часов прождал клиентку, чтобы передать ей забытые в машине вещи, пригласил на работу агрегатор такси «Ситимобил». Мужчине пообещали бесплатно выдать автомобиль для работы и заявили, что не будут взимать с него комиссию в течение месяца.

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О произошедшем написала в соцсети сама пассажирка. По ее словам, водитель ждал ее, чтобы вернуть забытые кошелек и документы. Таксист стоял около подъезда на морозе, так как не смог связаться с клиенткой по телефону.

Директор по коммуникациям «Ситимобил» Георгий Лобушкин отметил, что история вдохновила сотрудников сервиса. Забота о клиентах — это главное в работе таксиста, примером этому стал поступок этого водителя.

Как следует из исследования компании, чаще всего в салоне такси забывают телефоны. 

Сервис заказа такси «Ситимобил» основали в 2017 году, он доступен в мобильных приложениях или по звонку оператору.

1 ноября онлайн-сервис сообщил, что самый высокий средний чек на такси класса «Бизнес» и «Комфорт» у жителей Юго-Восточного и Восточного административных округов Москвы.

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