Прямой эфир

Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. При этом с большой долей вероятности цены на машины будут и дальше расти, но уже за счет других факторов. В частности, за счет инфляции.

Отмечается, что наиболее активно цены на новые машины росли в конце 2014 года, когда падение рубля было наиболее резким. В связи с тем, что продажи новых автомобилей в России падают с начала 2019 года, резкого подорожания машин в ближайшее время, вероятнее всего, не будет.

18 сентября сообщалось, что в России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начались продажи обновленной версии Mitsubishi Eclipse Cross
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась за 8 месяцев на 5,44%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019