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В России начались продажи обновленной версии Mitsubishi Eclipse Cross

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Фото: Mitsubishi
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Российские дилеры компании Mitsubishi приступили к приему заказов на обновленный кроссовер Eclipse Cross. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба бренда.

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Отмечается, что у новой версии появились дополнительные задние габаритные огни, а логотип с названием модели перенесен на левую сторону двери багажника. В салоне, в районе дверных ручек и карманов для хранения вещей установлена светодиодная подсветка. Кроме того, для кроссовера стал доступен эксклюзивный цвет «голубой металлик».

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и вариатором. Привод — передний или полный.

В базовую комплектацию автомобиля входят двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с четырьмя динамиками, подогрев рулевого колеса, датчики дождя и света, камера заднего вида, система стабилизации и многое другое.

Стоимость модели составляет от 1 млн 910 тыс. рублей до 2 млн 256 тыс. рублей.

18 сентября стало известно, что Mitsubishi планирует в октябре этого года показать на автосалоне в Токио (Япония) новый концептуальный компактный кроссовер.

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