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Mitsubishi анонсировал премьеру нового электрического кроссовера

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Фото: Mitsubishi
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Японский автопроизводитель Mitsubishi планирует в октябре этого года показать на автосалоне в Токио (Япония) новый концептуальный компактный кроссовер. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль будет представлять собой электрический гибрид с возможностью подзарядки. Кроссовер получит привод на все четыре колеса, причем система будет электрической — на одной из осей установят электромотор.

Остальную информацию о модели автопроизводитель обнародует во время премьеры.

5 августа стало известно, что в России начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander с комбинированным салоном бежевого цвета.

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