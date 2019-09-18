Mitsubishi анонсировал премьеру нового электрического кроссовера

Японский автопроизводитель Mitsubishi планирует в октябре этого года показать на автосалоне в Токио (Япония) новый концептуальный компактный кроссовер. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль будет представлять собой электрический гибрид с возможностью подзарядки. Кроссовер получит привод на все четыре колеса, причем система будет электрической — на одной из осей установят электромотор.

Остальную информацию о модели автопроизводитель обнародует во время премьеры.

5 августа стало известно, что в России начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander с комбинированным салоном бежевого цвета.