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Mazda представит первый в своей истории электромобиль в октябре

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Фото: Mazda
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Японский автопроизводитель Mazda планирует в октябре этого года представить на автосалоне в Токио (Япония) свой первый серийный электромобиль. Об этом сообщает Automotive News.

По данным издания, машина получит электромотор мощностью 141 л.с. и блок аккумуляторных батарей на 35 кВ/ч. Не исключено, что автомобиль будет предлагаться в двух модификациях — стандартной и с увеличенным запасом хода.

На японском рынке электромобиль Mazda появится в 2020 году.

11 сентября сообщалось, что российские дилеры компании Mazda с 1 октября 2019 года начнут принимать заказы на новое поколение седана Mazda 3.

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