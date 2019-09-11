В России появится новый седан Mazda 3

Российские дилеры компании Mazda с 1 октября 2019 года начнут принимать заказы на новое поколение седана Mazda 3. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в среду, 11 сентября.

Отмечается, что в России седан будет представлен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый седан Mazda 3 получит двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, информационно-развлекательную систему с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары с функцией противотуманных фар.

Стоимость автомобиля будет объявлена ближе к началу продаж.

9 августа сообщалось, что во Владивостоке завод «Мазда Соллерс» выпустил пробную партию бензиновых четырехцилиндровых двигателей SkyActive-G для автомобилей Mazda.