Mercedes-Benz показал концепт нового электромобиля

На автосалоне во Франкфурте (Германия) дебютировал концептуальный электрический автомобиль Mercedes-Benz Vision EQS. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Модель построена на новой платформе, известной под внутренним обозначением MEA, в которой использована высокопрочная сталь, алюминий и композитные материалы.

Концептуальный электромобиль получил адаптивную пневматическую подвеску и активную систему подавления кренов кузова.

Электрокар Mercedes-Benz Vision EQS оснащается двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях. Суммарная отдача силовой установки составляет 477 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 с. Максимальная скорость машины составляет 200 км/ч.

9 сентября сообщалось, что немецкое тюнинг-ателье Brabus представило доработанную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class, которая получила название G V12 900 One of Ten.