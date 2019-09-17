Назван средний возраст владельцев автомобилей Nissan в России

Эксперты «Автостата» проанализировали данные опросов и установили средний возраст российского владельца автомобилей Nissan. Об этом 17 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что опросы проводились в период с 2013 по 2019 год. Всего было обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно этим данным, средний возраст владельца Nissan в стране составляет 38 лет. При этом обладатели моделей Terrano, Murano, X-Trail и Pathfinder — самые возрастные. Их средний возраст составляет 41 год.

Водителям кроссоверов Qashqai и Patrol в среднем 40 лет. Чуть моложе обладатели Almera — 38 лет. Средний возраст владельцев Juke и Note не превышает 37 лет.

Самыми молодыми в списке оказались обладатели Nissan Skyline, средний возраст которых — 29 лет.

3 сентября сообщалось, что Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения.