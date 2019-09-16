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BMW вывел на тесты обновленный седан M5

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Фото: Motor1
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Немецкий автопроизводитель BMW тестирует на европейских дорогах обновленный седан M5.

Как пишет 16 сентября Motor1, новинка внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Автомобиль получит иную решетку радиатора, новый передний бампер, модернизированные лазерные фары и светодиодные ходовые огни. В задней части появятся новый диффузор и сдвоенные выхлопные трубы.

Информации о технической «начинке» обновленного седана BMW M5 пока нет. По данным издания, модель может получить 4,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 591 л.с.

У европейских дилеров BMW обновленный седан M5 появится во второй половине 2020 года.

11 сентября сообщалось, что тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, представило на автосалоне во Франкфурте (Германия) универсал B3 нового поколения.

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